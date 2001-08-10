Власти Южно-Сахалинска проверяют, как управляйки чистят дворы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с большим объемом жалоб от жителей на бездействие управляющих организаций к проверкам, которые регулярно проводит отдел муниципального жилищного контроля администрации города, присоединились прокуратура и государственная жилищная инспекция, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Принимая во внимание, что в Южно-Сахалинске третьи сутки не прекращается метель и введен режим ЧС, основная задача управляющих организаций — в ранние утренние часы оперативно обеспечить расчистку входных групп, а также выход жителей с придомовой территории. И поддерживать её в проходном состоянии в течение дня. Далее в зависимости от погодных условий, приступить к расчистке проезда для автотранспорта, а после окончания циклона - к полной раскрасчике и вывозу снега.
Однако, даже первоочередные меры, в частности - расчистка входных групп, предпринимают не все УК или выполняют только частично на некоторых домах. От жителей города за двое суток метели в отдел муниципального жилищного контроля, а также в муниципальный центр управления поступило в общей сложности более 200 обращений. Жалобы поступают из разных районов городского округа. В том числе от жителей сел и планировочных районов.
Мониторинг территорий жилого фонда показывает, что более-менее расчистка производится в 10% дворовых территорий. Такая ситуация не допустима даже в период метели.
Сегодня совместные проверки прокуратуры, ГЖИ и отдела муниципального жилищного контроля прошли по жилому фонду управляющих организаций, на бездействие которых поступают многочисленные жалобы. Это ООО «ЖЭУ-1», ООО «ЖЭУ-2», ООО «ЖЭУ-3», ООО «ЖЭУ-5», ООО «ЖЭУ-7», ООО «Искра» и ООО «Эдем». По выявленным нарушениям будут применяться меры административного реагирования, вплоть до отзыва лицензии.
В первой половине дня проведен мониторинг жилого фонда в новом микрорайоне Дальнего, а также в Октябрьском. Входные группы в большинстве проверенных домов не расчищены, пешеходных дорожек также нет. Всё завалено снегом. УК, которые обязаны содержать придомовые территории в микрорайонах, направлены предостережения с требованием оперативно устранить нарушения. Это ООО «СНВ», ООО «Триумф», ООО «Содружество», ООО «Эммануил плюс» и ООО «Глория».
Проверки будут продолжаться до полной ликвидации последствий циклона управляющими компаниями.
Отметим, что в связи с режимом ЧС, управляющим организациям будет предоставлена субсидия на расходы по вывозу снега после прохождения циклона. На эти цели средства в бюджете предусмотрены.
Также управляющим компаниям напоминают, что они могут воспользоваться поддержкой муниципалитета по аренде техники или приобретения собственной: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=22914.
Отметим, при стандартных зимних условиях и снегопадах контролирующие органы в ходе мониторинга управляющих организаций руководствуются постановлением Госстроя РФ N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». В нем прописаны виды работ, их периодичность, а также сроки исполнения. В целом работы по дворовой территории должны быть завершены в течение трех дней после окончания снегопада. При этом вывоз снега УК осуществляет по мере его накопления. В Южно-Сахалинске также действует стандарт содержания придомовых территорий в зимний период.
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