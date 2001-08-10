Тихоокеанское
информационное агентство
14 Января 2022
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В Южно-Сахалинске прекращено движение городских автобусов
14:32, | Новости общества Сахалина и Курил

По селам и планировочным районам Южно-Сахалинска развозят хлеб

По селам и планировочным районам Южно-Сахалинска развозят хлеб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается развоз хлеба по селам и планировочным районам городского округа. К доставке привлечена специальная техника поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска.

В обед хлебобулочные изделия доставили в Новую Деревню, куда привезли 35 буханок хлеба завода им. Кацева. Далее снегоболотоход спасателей отправился  в с. Ключи, сюда будет доставлено 40 буханок черного и белого хлеба.

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