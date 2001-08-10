В Южно-Сахалинске прекращено движение городских автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экстренная мера принята в связи с резким ухудшением видимости на дорогах. Автобусы возвращаются в парк МУП "Транспортная компания". Как только позволят погодные условия, они вновь выйдут на линию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время по Южно-Сахалинску ходят только автобусы рейса № 222, которые связывают областной центр с Троицким.