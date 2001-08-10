Валерий Лимаренко поручил в кратчайшие сроки восстановить газоснабжение Троицкого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за аварии на газораспределительной сети без света и тепла остались более 2 тысяч жителей села Анивского района. Губернатор собрал срочное заседание КЧС и дал поручение незамедлительно провести проверку газового оборудования в каждом доме. Глава региона подчеркнул, что жителям Троицкого необходимо оказать всестороннюю помощь, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Газовые службы обойдут все квартиры. Нужно проветрить помещения, проверить оборудование. Это необходимо, чтобы не допустить утечек в дальнейшем. Мы стремимся уложиться в световой день и завершить эту работу к 16 часам. Я лично приеду на место происшествия с комиссией. Все жители, которых затронула авария, должны быть дома. Просьба, чтобы работодатели с пониманием отнеслись к этой серьезной проблеме. Если людей не будет дома, газовые службы будут заходить в квартиры в присутствии полиции. Это вынужденная мера, ведь речь идет о здоровье и жизни людей. Если не устранить утечку газа и подать электричество, может произойти повторный взрыв. Мы не можем допустить, чтобы еще кто-то пострадал, – сказал Валерий Лимаренко.

Напомним, ночью 13 января произошел скачок давления в системе газоснабжения Троицкого. На место оперативно выехали бригады аварийно-газовой службы. В одной из квартир произошел взрыв бойлера, пожилая женщина получила серьезные ожоги и была оперативно госпитализирована в Южно-Сахалинске. Всего авария затронула 23 многоквартирных дома и 189 – частных.

Как рассказал заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко, первоочередная задача – обеспечить в домах сельчан тепло. На первом этапе для этого требуется подать электричество. Тогда возможно будет установить тепловые пушки в подъездах и включить электрообогреватели в квартирах. На втором этапе будет возобновлена подача газа. К восстановительным работам привлечено 23 человека и 8 единиц техники.

В Троицком развернуто несколько пунктов обогрева: в сельском доме культуры, для детей до 7 лет в детском саду «Радуга», для старших ребят организованы дежурные группы в школе. Дежурит автомобиль «Урал», который доставляет желающих в пункты.