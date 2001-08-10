В Поронайском районе началась наважья путина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первую навагу добыли поронайские рыбаки в заливе Терпения. Чуть более двадцати тонн рыбы привезли на берег суда рыболовецкого колхоза "Дружба".

Официально зимняя путина стартовала с начала года, но, как правило, первые уловы отмечаются после 10 января. Помимо р/к "Дружба" в наважьем промысле участвуют ООО "Поронайский зверосовхоз" и макаровское ООО "Рыбак". Насколько быстро рыбаки освоят допустимый объем, будет зависеть от погодных условий, температурного режима и ледовой обстановки в заливе Терпения. Всего до конца путины рыбопромышленникам разрешено добыть 5970 тонн наваги.

На прилавки поронайских магазинов первая навага, замороженная естественным способом, поступит уже сегодня. Приобрести навагу свежего улова жители и гости города могут в специализированных объектах СПК РК "Дружба":

- магазин "Золотая рыбка»" (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 100)

- киоск «Морепродукты» (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 2).

Цена за 1 кг ценной рыбы будет составлять 70 рублей.

Стоит отметить, что промысел наваги для личного потребления и хозяйственных нужд начали и коренных малочисленные народы Севера, проживающие на территории муниципалитета. Местные жители из числа КМНС ведут подледный лов наваги пассивным способом на реках Поронай, Кенга и Промысловая. Норма на одного человека составляет 70 кг.