Власти Южно-Сахалинска помогут управляйкам купить технику для расчистки снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, а также представители администрации приняли участие в рабочем совещании губернатора Валерия Лимаренко в режиме видео-конференции. Одной из главных тем стала поддержка управляющих организаций в части приобретения снегоуборочной техники, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сергей Надсадин доложил о ситуации с работой управляющих организаций в Южно-Сахалинске и сообщил о готовности муниципалитета оказать финансовую поддержку УК для приобретения снегоуборочной техники.

Так, в Южно-Сахалинске в дни новогодних каникул был проведен мониторинг состояния жилого фонда — порядка 1200 домов, которые обслуживают 26 управляющих организаций. В целом, все управляющие компании выполняли свои обязательства в части расчистки дворовых территорий (85%), пешеходных дорожек (95%), кровель (100%), входных групп (98%). Однако при этом УК работали в текущем режиме, серьезных метелей не было. Многие арендовали технику у сторонних организаций и ждали своей очереди. Вместе с тем больше всего нареканий, в том числе и по обращениям, поступившим за новогодние праздники в муниципальный центр управления, было в адрес ТСЖ «Ветеран», УК ООО «Эдем». Эти компании сейчас на особом контроле муниципалитета и ГЖИ.

Однако, как показывает многолетняя практика, после сильных циклонов большинство УК оперативно не справляются со своими прямыми обязанностями. Поэтому вопрос обеспеченности управляющих организаций достаточным количеством собственной техники и средств малой механизации для оперативной расистки дворовых территорий после циклонов, а также поддержания их в надлежащем состоянии в зимний период остается крайне актуальным.

На текущий момент средства малой механизации (шнекороторы) приобрели УК «ЖЭУ-3» (2 единицы), УК «ЖЭУ-7» (2 единицы), УК «ЖЭУ-4» (1 единица), СМК «Лига» (1 единица), а также МУП « ЖЭУ-10» (5 единиц).

По подсчетам администрации — это порядка 10% от общего количества техники, которая необходима управляющим организациям, чтобы качественно и оперативно выполнять работу.

Сергей Надсадин сообщил, что у муниципалитета есть действенные механизмы поддержки. Уже сейчас УК могут взять в аренду технику муниципальных предприятий. Для этих целей дополнительные средства малой механизации уже закупили МКП «Завод строительных материалов им. Федотова», а также МУП «ЖЭУ-10».

Кроме того, в муниципалитете действует механизм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат на приобретение оборудования. На эти цели в бюджете 2022 года предусмотрено 5 миллионов рублей, в том числе их можно направить управляющим организациям. По всем вопросам, связанным с этой мерой поддержки, УК просят обращаться по телефону: 300-594 (доб. 1).

Мэр Сергей Надсадин призывает руководителей управляющих организаций воспользоваться поддержкой, которую может представить муниципалитет. Своевременно осуществлять расчистку придомовых территорий — обязанность, которую взяли на себя УК, решив работать на этом рынке предоставления услуг жителям. Приобретение в собственность необходимой техники повысит уровень качества этой работы. На первом месте для администрации города — комфорт горожан. Поэтому к управляющим организациям, которые не будут справляться со своими обязанностями, будут приниматься жесткие меры реагирования.

Губернатор Валерий Лимаренко поддержал работу администрации Южно-Сахалинска в этом направлении и рекомендовал остальным муниципалитетам использовать опыт областного центра.

Добавим, поддержку можно получить также по линии МКК "Сахалинский Фонд развития предпринимательства". До 30 января действуют условия: кредит под 4% годовых на срок до 2 лет, под залог недвижимости или оборудования. Телефон: 8 800 222 0123 (доб.1).