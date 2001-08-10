Жителей Южно-Сахалинска зовут ориентироваться на местности с фотоаппаратами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнование будет проходить два дня - 22 и 23 января. С сегодняшнего дня, 12 января, начинается приём заявок, рассказали ТИА "Острова" в региональном Центре молодежных инициатив.

«ФотоКросс» - это традиционное соревнование ЦМИ Южно-Сахалинска для творческой молодёжи. Оно совмещает в себе фотоконкурс и городское ориентирование.

В этом году организаторы ввели новшество - на выполнение кроссов будут выделены сутки.

22 января в 12:00 темы кроссов будут разыграны генератором случайных чисел и озвучены в прямом эфире на странице МАУ «ЦМИ» в социальной сети Instagram. Сразу после этого участники могут приступать к выполнению заданий. Фотографировать разрешается всё, что на взгляд конкурсантов соответствует заданию. Всего необходимо сдать 5 фотокарточек - по одной на каждую тему. Участники команды не могут являться моделями на фотографиях.

Приём отснятого материала будет проходить в Арт-резиденции «Маяк» 23 января в 12:00.

Победителей определят в командном зачёте по сумме набранных баллов, которые выставят члены жюри. В его состав вошли члены союза Фотохудожников России и ведущие фотографы города. Дополнительно члены жюри отметят лучшие работы по номинациям:

- самый техничный кадр

- самый эмоциональный кадр

- удачной пойманный момент.

Попробовать свои силы в «ФотоКроссе» могут южносахалинцы в возрасте от 14 до 35 лет. Участвовать можно как индивидуально, так и командой от 2 до 5 человек.

Для того, чтобы принять участие в «ФотоКроссе», южносахалинцам нужно заранее подать заявку.

Есть несколько способов подачи:

- заполнить онлайн по ссылке https://vk.com/app6013442_-53958268?form_id=19#form_id=19

- выслать форму на электронную почту rudeckaya@yuzhno-sakh.ru с пометкой «ФотоКросс»

- принести в письменном виде по адресу: ул. Невельская, 31, каб.27,

- сообщить данные по номеру телефона 312682 (10).

Заявки принимаются до 21 января включительно.

«ФотоКросс» проводится Центром молодёжных инициатив Южно-Сахалинска и фотомастерской «Лист» при поддержке фотостудии «SOT’ы», арт-резиденции «Маяк» и сети кафе «Арлекин».