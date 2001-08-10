Дорогу между Поронайском и Охой обеспечили устойчивой мобильной связью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство Сахалинской области совместно с компанией ПАО «МТС» завершило установку базовых станций на соответствующем участке трассы. Всего было смонтировано 13 комплексов сотовой связи. Последний объект телекоммуникационной инфраструктуры обустроили на 798 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Проведена большая работа, благодаря которой поездки по дороге Поронайск – Оха стали комфортнее и безопаснее. Теперь на всей протяженности этого участка сахалинцы могут пользоваться сотовой связью. Это особенно важно в экстренных случаях, когда необходима помощь службы спасения, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Региональное правительство и ПАО «МТС» проводили работы совместными усилиями. В частности, областные власти подготовили площадки под размещение базовых станций, возвели антенно-мачтовые сооружения и проложили линии электропередачи. Компания «МТС» взяла на себя установку базовых станций, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
К сегодняшнему дню сотовой связью также обеспечены дороги Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Оха и Лиственничное – Охотское.
Кроме того, сотовой связью покрыты более 300 километров автотрасс на юге области по направлениям Огоньки – Высокое, Арсентьевка-Тихая, Цапко – Пугачево, Заозерное – Поречье, Долинск – Стародубское, в районе села Бамбучки и дач в Холмском районе около реки Зея, а также главные магистральные перевалы – Холмский, Невельский и Макаровский, и села – Успенское, Мицулевка, Вторая Падь и Такое.
Отметим, в среднем трассой Южно-Сахалинск – Оха пользуются более 12 тысяч автомобилистов в сутки.
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