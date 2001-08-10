Сахалинцам расскажут об экспедиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Об экспедиции «По следам адмирала Г.И. Невельского», которая состоялась в июле 2021 года, расскажут островитянам в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Встреча пройдет в рамках клуба «Народный сахалинский гид» 13 января в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Спикером выступит руководитель клуба Sakhalin fishing and travel, член Русского географического общества Максим Сорока. Он расскажет о том, как семь участников экспедиции на трех небольших лодках дошли до города Николаевск-на-Амуре, по реке Амур поднялись до реки Амгунь и озер Далган и Дальжа. Именно такой путь преодолел адмирал Невельской со своей командой, чтобы исследовать устье Амура.

Также в ходе встречи будет продемонстрирован документальный фильм, созданный по итогам экспедиции.

Вход свободный. Наличие индивидуальных средств защиты (масок) обязательно. Дополнительная информация и справки по телефону: +7 (4242) 45-25-54.