Сахалинские школьники напишут олимпиады по 21 предмету
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
11 января в Южно-Сахалинске стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году старшеклассники напишут олимпиады по 21 общеобразовательному предмету, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГБУ "Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области".
Откроет череду олимпиад интеллектуальное состязание по французскому языку. Сначала школьники выполнят задания письменного этапа, а 12 января состоится устный тур.
Всего же до 25 февраля ученики 9-11 классов напишут олимпиады по французскому языку, литературе, русскому языку, информатике, химии, ОБЖ, физике, биологии, астрономии, экономике, праву, обществознанию, экологии, математике, истории, географии, физической культуре, МХК, английскому языку, технологии и китайскому языку.
В региональном этапе олимпиады принимают участие школьники, набравшие проходные баллы на муниципальном этапе. Участниками олимпиады 2021-2022 учебного года станут около 1000 старшеклассников из 18 муниципальных образований. В топ-пять популярных предметов в этом году вошли математика, английский язык, физика, литература и биология.
- Третий год в рамках подготовки к региональному этапу олимпиады для участников проводятся учебно-тренировочные сборы. В этом году они пройдут по литературе, информатике, химии, физике, математике, истории и английскому языку. Выбор именно этих дисциплин связан с тем, что они являются одними из сложных и востребованных по количеству заявившихся на региональный этап старшеклассников. За два дня перед олимпиадой школьники пройдут интенсивный курс подготовки, - отметила руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Ирина Кукакова.
Подведение итогов регионального этапа олимпиады и награждение победителей, призеров состоится в марте. Самые достойные умники и умницы смогут принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которая пройдет весной 2022 года в разных субъектах РФ.
Вся актуальная информация по проведению олимпиады размещена на официальном сайте Регионального центра оценки качества образования в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» на главной странице https://www.rcoko65.ru/?q=node/92.
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