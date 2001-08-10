Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2022
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12:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На полигонах Сахалина и Курильских островов начинаются боевые стрельбы

На полигонах Сахалина и Курильских островов начинаются боевые стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигонах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие приступили к этапу боевого слаживания в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе практических занятий военнослужащие отработают ведение боевых действий в обороне и наступлении с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники. Не менее 40% учебного времени будет отведено на выполнение стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах.

Мотострелки поразят мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, из вооружения МТЛБ, стрелкового оружия  и гранатометов.

По завершении комплекса боевых стрельб будут проведены состязания по стрельбе из штатного вооружения, по результатам которого командование определит лучшие отделения.

В целях недопущения переохлаждения среди военнослужащих, места проведения полевых занятий оборудованы пунктами обогрева, где личный состав будет обеспечен горячим чаем.

В боевых стрельбах задействовано более 1000 военнослужащих и около 100 единиц военной техники армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах.

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