На полигонах Сахалина и Курильских островов начинаются боевые стрельбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигонах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие приступили к этапу боевого слаживания в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе практических занятий военнослужащие отработают ведение боевых действий в обороне и наступлении с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники. Не менее 40% учебного времени будет отведено на выполнение стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах.
Мотострелки поразят мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, из вооружения МТЛБ, стрелкового оружия и гранатометов.
По завершении комплекса боевых стрельб будут проведены состязания по стрельбе из штатного вооружения, по результатам которого командование определит лучшие отделения.
В целях недопущения переохлаждения среди военнослужащих, места проведения полевых занятий оборудованы пунктами обогрева, где личный состав будет обеспечен горячим чаем.
В боевых стрельбах задействовано более 1000 военнослужащих и около 100 единиц военной техники армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах.
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