На Сахалине прошел конкурс "Читающая мама - читающая страна"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Четвертый конкурс семейного чтения "Читающая мама - читающая страна" состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 января. В традиционном новогоднем мероприятии приняли участие 16 молодых мам с детьми. Участников конкурса оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли семейный психолог и психоаналитик Ольга Власенко, владелица книжного интернет-магазина "Бумажный змей" Нина Будагова, участница литературного объединения "Лира" и театральной студии "Счастливый случай" Юлия Дементьева.
Первая часть конкурса состояла из выступлений участников, представивших отрывки из своих любимых произведений. Так, открыла конкурс Ирина Чувашова с дочерью Надей чтением стихотворения "Наш остров" Валентина Богданова. Зрители оценили актерскую игру Лидии Ивановой с дочерью Алиной в произведениях "Девочка чумазая" и "Медвежонок-невежа" Агнии Барто. Дарья Михалева с дочерью Лизой прочитали "Стихи о елке, о сером волке, о стрекозе и бедной козе" Елены Благининой. Гости мероприятия отметили оригинальный костюм Тамары Гладовой, прочитавшей "Суфийскую притчу". Во второй части участники конкурса приняли участие в мастер-классах по изготовлению снежинок из цветной бумаги и технике оригами.
В перерывах между выступлениями участники могли проверить свои знания сказок в литературных викторинах. Кроме того, перед конкурсантами выступили участники студии эстрадного вокала "PURE SOUND" (Чистый звук).
Победителем творческого конкурса "Читающая мама – читающая страна" стала Мария Щербаченко. Второе место присудили Лидии Ивановой, а третье заняла Дарья Михалева. Член жюри Юлия Дементьева поблагодарила всех участников за неравнодушное отношение к чтению. Она отметила оригинальный подход участников к выбору костюмов и формам подачи.
Все участники и жюри получили благодарственные письма, дипломы, подарки от СахОУНБ и партнеров мероприятия. Ими выступили батутный парк «Портал», ГБУК «Сахалинский зооботанический парк», а также книжный интернет-магазин «Бумажный змей».
Завершился конкурс песней «Читайте! Читайте!», в исполнении Надежды Жамьяновой дуэтом с сыном Антоном.
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