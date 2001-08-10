Сахалинскому «ДальТехСервису» поставили «неуд» за расчистку тротуаров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска провел инспекционную поездку по областному центру с целью оценить качество проводимых работ по уборке и вывозу снега с территории города. Маршрут выезда был сформирован на основе обращений горожан, поступивших за праздничные дни, рассказали ТИА «Острова» в администрации.
Глава города осмотрел дворовые территории по улицам Сахалинская, Амурская, Детская и 2-я Пионерская. В ряде случаев управляющим компаниям было вынесено предупреждение. Так, градоначальник остался недоволен работой ООО «ДальТехСервис» по расчистке тротуаров в Луговом. Мэр потребовал незамедлительно включиться и исправить недочеты.
— В целом город убирается, расчищены центральные улицы. Вместе с тем, есть замечания к качеству расчистки дворов, тротуаров и парковок возле торговых центров. Подобный подход нас не устраивает. По всем осмотренным объектам уже завтра будут выполнены контрольные проверки, в ходе которых администрация города оценит, как отреагировало руководство компаний на наши замечания, — отметил Сергей Надсадин.
Подводя итоги выезда, мэр Южно-Сахалинска подчеркнул, что подобные проверки будут проводится регулярно. В случае регулярного неисполнения УК своих прямых обязанностей администрация города будет инициировать вопрос отзыва лицензии перед Государственной жилищной инспекцией.
Напомним, что о фактах недобросовестной работы УК жители могут сообщать на горячую линию ГЖИ - 43-24-20 или непосредственно в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5). О ненадлежащем состоянии дорог и тротуаров необходимо сообщать в департамент дорожного хозяйства и благоустройства по тел. 300-459 (доб. 6,8,9,10) и 300-464 (доб. 3).
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