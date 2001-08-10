В половине сахалинских районов пройдет метель
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 января на территории Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского районов прогнозируется снег, ветер 10-15 м/с, на побережьях 20-25 м/с, метель. Также, 5 января на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется временами снег, ветер 22-27 м/с, метель, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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