В половине сахалинских районов пройдет метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 января на территории Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского районов прогнозируется снег, ветер 10-15 м/с, на побережьях 20-25 м/с, метель. Также, 5 января на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется временами снег, ветер 22-27 м/с, метель, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.