В горпарке Южно-Сахалинска устанавливают больше 20 снежных фигур
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городской парк Южно-Сахалинска преображается в преддверии новогодних праздников. Аллеи парка к новогодним праздником по традиции украсят снежные фигуры. В популярных у горожан и гостей города местах разместят 23 композиции.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города, точкой притяжения в этом году станет ролледром. Здесь расположатся ледяная горка высотой 22 метра, снежный лабиринт и самая большая композиция в этом сезоне «Сахалинская зима» – ее длина составит 15 метров.
На площадке возле кафе «Мама кофе» южносахалинцев будут встречать герои любимого мультфильма «Маша и Медведь». Ледовые скамейки появятся на аллее Сакуры. Популярные персонажи советских открыток, а также Дед Мороз со Снегурочкой расположатся на южном берегу озера Верхнее.
Главный символ года, снежный Тигр будет встречать гостей со стороны здания администрации городского парка.
– Большая часть композиций уже завершены. Плюсовые температуры долго не давали нам приступить к работе, но до Нового года мастера успеют всё закончить, – прокомментировал руководитель компании «Айс креатив групп» Сергей Загидулин.
Шесть художников по снегу и льду создают зимнюю красоту в парке, чтобы подарить горожанам новогоднее настроение.
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