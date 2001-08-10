Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске от ТЦ «Аист» до ТДЦ «Столица», который был закрыт на капитальный ремонт, открыли для движения автотранспорта. Таким образом, сквозной проезд обеспечен на участке от ул. Емельянова до ул. Пуркаева.

В мэрии ТИА «Острова» напомнили, что перед подрядной организацией стояла задача открыть участок ул. Комсомольской для сквозного проезда до конца декабря или ранее, насколько будет возможно. По ряду объективных причин, в том числе и погодным условиям — дорогу открыли сегодня во второй половине дня.

В зимний период работы по капитальному ремонту будут продолжаться за пределами проезжей части: переустройство инженерных сетей и другие виды работ. Весной, с началом строительного сезона, будут выполняться работы по устройству дорожного основания и асфальтированию, а также благоустройство и озеленение прилегающих территорий — это также большой объем. Завершить капитальный ремонт подрядная организация должна к 1 октября 2022 года.

На участке, открытом для проезда от ТЦ «Аист» до ТДЦ «Столица» - щебеночное основание. Капитальный ремонт на улицы от ул. Емельнова до ул. Пуркаева продолжается. Автомобилистов при движении призывают учитывать, что это строительный объект, соблюдать скоростной режим и уступать дорогу строительной технике.

Пассажирский транспорт продолжит объезжать ремонтируемый участок по существующей схеме объезда.