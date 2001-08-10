На Сахалине расказали владельцам дронов, что можно и что нельзя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине владельцы дронов изучили цифровую платформу организации беспилотного воздушного движения.

Как стало известно ТИА «Острова», в ходе занятий, состоявшихся в Южно-Сахалинске, владельцы дронов получили информацию о структуре воздушного пространства на Сахалине, правилах использования воздушного пространства, на практике изучили инструменты платформы «Небосвод», которые позволяют упростить процедуру получения согласования на полет.

«Мы регулярно проводим встречи с пользователями беспилотников, внешними пилотами, обучаем работе с платформой. «Небосвод» позволяет упростить и ускорить доступ к воздушному пространству и совершать полеты беспилотных воздушных судов легально и безопасно», - сказал Алексей Хрипунов, генеральный директор «Аэроскрипт».

В 2022 году начнется работа по интеграции цифровой платформы «Небосвод» и информационных систем муниципалитетов для оптимизации и упрощения получения разрешений на полеты над населенными пунктами.