Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2021
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16:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске заработают 19 бесплатных катков: полный список адресов

В Южно-Сахалинске заработают 19 бесплатных катков: полный список адресов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовят к открытию бесплатные ледовые катки.  Площадки для активного зимнего отдыха расположены как в центре, так и в  селах и планировочных районах городского округа.

Сегодня на всех объектах завершаются работы по формированию ледового покрытия. Каток, расположенный на территории ярмарочной площадки возле «Дома торговли», ждет посетителей уже сегодня. В ближайшие дни здесь оборудуют пункт проката коньков. Взять спортивный инвентарь в аренду можно будет и на двух других крупных ледовых площадках – традиционно зонами массового катания станут объекты на стадионе «Медик», а также каток по адресу: Железнодорожная, 179.

Как сообщила директор департамента по дела молодежи и спорта Елена Завязкина, зимой большим спросом у детей и взрослых пользуются и небольшие катки. До 31 декабря они также откроются для всех любителей активного отдыха. Всего на территории города будут действовать 19 бесплатных муниципальных катков. ТИА «Острова» приводит их список:

  1.  ул. Железнодорожная, 179/1 (с 11.00 до 23.00);
  2.  ул. Железнодорожная, 91 (с 10.00 до 20.00);
  3.  ул. Авиационная 74б, 76б (с 10.00 до 20.00);
  4.  ул. Украинская, 119 (с 10.00 до 20.00);
  5.  ул. Украинская, 22 (с 10.00 до 20.00);
  6.  ул. Вокзальная, 7 (с 10.00 до 20.00);
  7.  Ново-Александровск, ул. 30-я Победы, 7 (с 10.00 до 20.00);
  8.  Синегорск, ул. Горная, 1А (с 10.00 до 20.00);
  9.  Березняки, ул. Крайняя, 8А (с 10.00 до 20.00);
  10.  Октябрьское, ул. Южная, 22, 24 (с 10.00 до 20.00);
  11.  Дальнее, ул. 1-я Московская, (с 10.00 до 20.00);
  12.  Луговое, ул. Гайдука, севернее дома № 5 (с 10.00 до 20.00);
  13.  Старорусское, северо-восточнее пересечения ул. Центральной и ул. Школьной (с 10.00 до 20.00);
  14.  пр. Мира, 284б (с 10.00 до 20.00);
  15.  с. Ключи, ул. Советская, 22;
  16. Тихоокеанская, 14А;
  17.  пр. Мира, 106, район «Дома торговли» (с 10.00 до 21.00);
  18.  Ново-Александровск, ул. Науки, 6 (с 10.00 до 20.00);
  19.  пр. Мира, 428A - стадион «Медик» (с 10.00 до 21.00).

Специалисты администрации города будут регулярно вести мониторинг состояния ледового покрытия муниципальных катков.

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