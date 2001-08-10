17:20, | Новости общества Сахалина и Курил
Из-за утечки в Южно-Сахалинске без воды остались несколько домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКП "Городской водоканал информирует", что в связи с устранением утечки на сети водопровода отключена подача холодной воды сегодня с 17.00 до 22.00 по адресам:
- ул.Комсомольская, 231-259, 243а-259а, 259Б.
25 декабря с 9.30 до 14.00:
- п.Весна (ул.Аграрная, Магистральная, Плодородная, Пригородная).
Телефон диспетчерской МКП "Городской водоканал" 72-32-40.
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