Тихоокеанское
информационное агентство
24 Декабря 2021
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Из-за утечки в Южно-Сахалинске без воды остались несколько домов
17:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Из-за утечки в Южно-Сахалинске без воды остались несколько домов

Из-за утечки в Южно-Сахалинске без воды остались несколько домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКП "Городской водоканал информирует", что  в связи с устранением утечки на сети водопровода  отключена подача холодной воды сегодня с 17.00 до  22.00 по адресам:
- ул.Комсомольская, 231-259, 243а-259а, 259Б.
 
25 декабря с 9.30 до  14.00: 
- п.Весна (ул.Аграрная, Магистральная, Плодородная, Пригородная).
 
Телефон диспетчерской МКП "Городской водоканал" 72-32-40. 

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