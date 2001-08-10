В Аниве заложили памятный камень в честь побратимства с Хигасикава
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Памятник заложен в честь подписания соглашения об установлении побратимских отношений с городом Хигасикава. Символ дружбы появился в новом сквере на ул. Калинина, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
- Международные связи, установившиеся между нашими городами помогают сделать жизнь Анивчан более интересной и разнообразной, - перспективы взаимного туристического обмена», - рассказала мэр округа Светлана Швец. - Наши дети до пандемиии регулярно посещали Страну восходящего солнца, где знакомились с культурой и бытом японских сверстников. Эта традиция будет продолжена. Предпринимателям может быть интересна взаимная торговля сельхозпродукцией, фруктами, нашим туроператорам.
18.09.2019 между городом Анива и городом Хигасикава подписано соглашение об установлении побратимских отношений, а в декабре прошлого года аналогичный камень заложен нашими друзьями в одном из скверов Хигасикавы, где ранее анивская делегация приняла участие в высадке сакур.
За время установления побратимских связей между городами Анива и Хигасикава, делегации школьников двух стран совершили взаимные визиты, приняли участие в спортивных состязаниях. На регулярной основе японские любители кино принимают участие в районном конкурсе короткометражных любительских фильмов. Фотографы из сел Анивского района принимают участие в традиционном Международном фестивале фотографии, который проводит администрация города-побратима.
К сожалению современные реалии, продиктованные распространением коронавирусной инфекцией, не позволяют поддерживать установившиеся дружественные визиты между двумя городами. Однако, отношения по-прежнему остаются теплыми. Как только обстановка позволит возобновить туристические визиты, Анивский район с радостью примет японских детей у себя в гостях, а юные анивчане отправятся изучать жизнь и культуру таких же мальчишек и девчонок по ту сторону пролива Лаперуза.
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