В Южно-Сахалинске подняли цены на посещения бань

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тариф на услуги отделений муниципальной бани скорректирован. Корректировка связана с тем, что действующие тарифы МУП "Бани-2" оставались без изменений 8 лет, с момента их установления, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают специалисты, затраты предприятия на одного посетителя с 2014 года возросли более чем на 60 процентов. В частности, расходы на топливо, на электроэнергию и отопление возросли более чем на 30 процентов. В настоящее время тарифы на услуги бань в городах Дальневосточного федерального округа составляют от 390 руб. до 450 рублей.

Принимая во внимание текущую ситуацию, с 1 января 2022 года стоимость одной помывки в муниципальных банях, расположенных по пр. Победы, 84 и пл. р-не Ново-Александровск, ул. Советская, 87 увеличится и составит:

- в общем отделении - 400 руб;

- в общем отделении для отдельных категорий граждан (инвалиды, пенсионеры) — 250 руб;

- в душевом отделении — 250 руб;

- в душевом отделении для отдельных категорий граждан (инвалиды, пенсионеры) — 200 руб.

Социальные тарифы и бесплатное посещение для ветеранов Великой Отечественной войны и детей в возрасте не старше семи лет сохранится.

Расписание работы в новогодние каникулы можно посмотреть здесь.