25 декабря "Горный воздух" официально открывает зимний сезон.
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
А в день открытия на комплексе сахалинцев и гостей региона ждёт много интересных активностей, рассказали ТИА "Острова" в "СТК "Горный воздух".
В 11:30 состоится детский спуск с участием самых юных островитян. Все желающие могут прийти в новогодних костюмах на среднюю станцию. После спуска деток в костюмах будут ждать подарки.
С 12:00 на средней станции откроется выставка ратраков. Отдыхающие смогут ознакомиться с техникой, побывать внутри ратрака, а также пообщаться с машинистами, которые управляют ей ежедневно.
В течение дня специалисты проката снаряжения для спорта и туризма «Лавина» будут проводить для всех желающих бесплатные мастер-классы по горнолыжному спорту и сноуборду. Для участия в них важно предварительно записаться по телефону 8 (4242) 605-999.
С 12:00 для любителей активного отдыха начнутся спортивные игры и квесты от «Лавины» и теннисного клуба «Хоккайдо».
Кроме того, волонтёры «Горного воздуха» соберут всех желающих на игре на тему безопасности от компании «Сахалин Энерджи».
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