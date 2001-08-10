25 декабря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

А в день открытия на комплексе сахалинцев и гостей региона ждёт много интересных активностей, рассказали ТИА "Острова" в "СТК "Горный воздух".

В 11:30 состоится детский спуск с участием самых юных островитян. Все желающие могут прийти в новогодних костюмах на среднюю станцию. После спуска деток в костюмах будут ждать подарки.

С 12:00 на средней станции откроется выставка ратраков. Отдыхающие смогут ознакомиться с техникой, побывать внутри ратрака, а также пообщаться с машинистами, которые управляют ей ежедневно.

В течение дня специалисты проката снаряжения для спорта и туризма «Лавина» будут проводить для всех желающих бесплатные мастер-классы по горнолыжному спорту и сноуборду. Для участия в них важно предварительно записаться по телефону 8 (4242) 605-999.

С 12:00 для любителей активного отдыха начнутся спортивные игры и квесты от «Лавины» и теннисного клуба «Хоккайдо».

Кроме того, волонтёры «Горного воздуха» соберут всех желающих на игре на тему безопасности от компании «Сахалин Энерджи».