Тихоокеанское
информационное агентство
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10:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Камчатки серебряные волонтеры провели мастер-класс по рукоделию

Для жителей Камчатки серебряные волонтеры провели мастер-класс по рукоделию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтёры "серебряного" возраста встретились с читателями мильковских библиотек. Они провели мастер-классы по рукоделию и рассказали о деятельности волонтёрского объединения, сообщает ТК "41 регион".

Представитель Народного фронта, руководитель Камчатского краевого ресурсного центра добровольцев "серебряного" возраста "БлагоДарим" Рамзия Гарафутдинова обратила внимание, что возраст не мешает участию в волонтёрском движении. Напротив, именно добровольческая деятельность помогает пожилым людям реализовать свой нерастраченный потенциал.

Преподаватель-исследователь психологических наук Илья Басов рассказал об особенностях позднего возраста и познакомил слушателей с литературой, актуальной на этом этапе жизни.

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