Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2021
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13:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Ок, Сахалин: японская культура на Сахалине

Ок, Сахалин: японская культура на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Японские машины, японские мультфильмы, японская культура – всё это популярно в Сахалинской области. Подробнее об этом расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: почему на Сахалине популярна японская культура?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Южная часть Сахалина принадлежала Японии с 1905 по 1945 год. До сих пор на острове можно найти останки японской культуры: врата тории, здание краеведческого музея. Оно построено почти 100 лет назад в стиле "японской короны". На острове регулярно проходит фестиваль японского кино и мультфильмов. Молодёжь увлекается аниме и косплеем, создавая клубы по интересам. А благодаря соседству Сахалина и Японии доставлять авто на остров проще, чем в другие регионы России. Некоторые любят тюнинговать эти машины в японском стиле JDM.

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