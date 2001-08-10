Председатель думы Южно-Сахалинска подал в отставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сергей Дмитриев покидает пост председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска. Согласно Регламенту представительного органа, решение о досрочном прекращении полномочий председателя принимается на заседании Думы, поэтому заявление Сергея Дмитриева депутаты рассмотрят на ближайшем очередном заседании - оно запланировано на 31 января 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в городской думе.

- Решение о досрочном сложении полномочий не было для меня спонтанным. Еще осенью 2019-го года, когда избрался нынешний созыв Городской Думы, я согласился возглавить представительный орган на два года – чтобы за это время наладить работу Городской Думы, помочь молодым депутатам вникнуть во все нюансы новой для них деятельности, так как у меня большой и депутатский, и председательский опыт. Оговоренное время прошло, и я готов покинуть пост. Пора освобождать дорогу другим. Своих избирателей я не бросаю – я остаюсь действующим депутатом шестого созыва, - прокомментировал свою отставку Сергей Дмитриев.

Напомним, Дмитриев Сергей Вячеславович впервые был избран депутатом городского Собрания в октябре 2005 года. В городском Собрании третьего созыва он возглавлял Постоянную комиссию по экономике и бюджету. С 30 апреля 2008 года и до окончания третьего созыва работал председателем городского Собрания города Южно-Сахалинска. В октябре 2009 года во второй раз стал депутатом городского Собрания, и на первом заседании коллеги вновь избрали его на должность председателя четвертого. В пятом созыве должность руководителя представительного органа занимал с октября 2014 года по сентябрь 2016 года. По результатам выборов 8 сентября 2019 года стал депутатом Городской Думы города Южно-Сахалинска шестого созыва и на первом заседании был избран председателем Думы.