В СахГУ прошел День открытых дверей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День открытых дверей Сахалинского госуниверситета абитуриенты смогли из первых уст узнать об устройстве вуза, проходных баллах и о многом другом. Будущих абитуриентов интересовало открытие новых направлений обучения, наличие бюджетных мест на тех или иных специальностях. Отметим, что в 2022 году островной университет получил больше бюджетных мест, чем годом ранее.

– Много вопросов было посвящено трудоустройству выпускников университета, насколько они востребованы на рынке труда. Сейчас уровень трудоустройства наших выпускников сразу после окончания учебы составляет порядка 86%, – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии СахГУ Александр Багдасарян.

В этом году Сахалинский госуниверситет предлагает новый профиль «Раннее обучение иностранному языку» в рамках направления «Педагогическое образование». Этот профиль предполагает подготовку специалистов для обучения иностранному языку детей дошкольного возраста.

В этом году после перерыва вновь получены бюджетные места на направление подготовки «Востоковедение и африканистика» с профилем «Литература стран Африки и Азии (Корея)».

Также новый профиль появился и на магистратуре: «Педагогическое образование», профиль «Математическое образование». Он доступен для всех потенциальных абитуриентов, а особенно тех, кто закончил бакалавриат по профилю «Математика и физика».

Начиная с прошлого года подать документы можно несколькими способами: через личный кабинет на «Госуслугах», онлайн, через «Почту России» или придя лично в приемную комиссию. По мнению ответственного секретаря приемной комиссии СахГУ Александра Багдасаряна, последний способ является наиболее эффективным, поскольку будущие абитуриенты и их родители могут напрямую пообщаться с работниками приемной комиссии и получить исчерпывающие ответы.

Прием документов на все уровни образования и формы подготовки в Сахалинский государственный университет начнется с 18 июня.