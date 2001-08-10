На Сахалине растет заболеваемость ОРВИ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заболеваемость ОРВИ в Сахалинской области на 64,5% превысила эпидемический порог. Наибольшие показатели зафиксировали в пяти районах, сообщает astv.ru с ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю зарегистрировали 5107 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель выше предыдущего периода на 13,4% и выше эпидемического порога на 64,5%. Рост отмечают по всем возрастным категориям.

В настоящее время больше всего случаев ОРВИ наблюдают в Охинском, Курильском, Александровск-Сахалинском, Долинском районах и в Южно-Сахалинске.