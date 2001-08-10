На Камчатке ждут прихода двух новых подводных лодок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Северодвинске в боевой состав Тихоокеанского флота приняли две атомные субмарины: подводные ракетоносцы "Новосибирск" и "Князь Олег". Вскоре ожидается их переход на Камчатку, сообщает ИА "Кам 24".

Церемония приема новых подводных лодок в состав вооруженных сил страны прошла на заводе "Севмаш". На новых субмаринах разных проектов "Князь Олег" (Борей-А) и "Новосибирск" (Ясень-М) были подняты Андреевские флаги. По видеосвязи за процессом наблюдал Владимир Путин, сообщает информационное агентство с ссылкой на сайт президента России.

Новые подводные лодки стали первыми серийными кораблями своих проектов. Местом их базирования станет Вилючинск.