"Ок, Сахалин": каторга на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Период каторги на Сахалине длился 37 лет. На остров ссылали за самые тяжкие преступления. Подробнее о каторге расскажет наш "голосовой помощник".
Ок, Сахалин: когда на Сахалине была каторга?
Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.
Официально император Александр II учредил каторгу на Сахалине 18 апреля 1869 года. На остров отправляли самых отъявленных преступников. Самой знаменитой ссыльной на Сахалине была Сонька "Золотая ручка". Её часто фотографировали, а карточки продавали на всех судах, заходивших на остров. О каторге писал не только Антон Чехов. Журналист Влас Дорошевич описал её в своих путевых заметках, а у Валентина Пикуля на Сахалине происходит действие авантюрно-исторического романа. В 1906 году каторгу отменили.
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