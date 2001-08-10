На Сахалине обсудили комплексные меры по достижению углеродной нейтральности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализуемого на территории Сахалинской области пилотного проекта по декарбонизации прошла встреча с операторами Токийской системы торговли квотами на выбросы CO2. Обмен опытом состоялся в формате видеоконференции. Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического развития Российской Федерации, а также региональные министерство экологии и министерство экономического развития.

Презентацию основных мероприятий Сахалинской области по достижению углеродной нейтральности представил министр экологии Сахалинской области Андрей Стрельников.

– Территория Сахалинской области является уникальной для отработки методов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов, а также внедрения новых технологий в этот процесс. На сегодняшний день регион осуществляет реализацию климатического эксперимента и планирует достичь углеродной нейтральности к 2025 году. Мы заинтересованы в изучении международного опыта в рамках климатической повестки. Поэтому российско-японские экспертные консультации по вопросам применения современных технологий поглощения парниковых газов проходят на регулярной основе, - рассказал министр экологии Сахалинской области Андрей Стрельников.

В презентации Сахалинской области были представлены ключевые мероприятия климатической программы региона которая включает в себя: газификацию региона, перевод транспорта на газомоторное топливо, утилизацию сварочного газа, переход на возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

Представители японской компании "Canon IT Solutions" рассказали о реализуемых мерах по защите окружающей среды. Комплексные меры по борьбе с изменением климата японской стороны включают в себя использование высокоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий. В рамках дискуссии стороны также обсудили вопрос торговли квотами на выбросы углекислого газа.

Учитывая актуальность климатической повестки стороны договорились продолжить дискуссии на экспертном уровне.