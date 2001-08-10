Сахалинские военные полицейские примут участие в конкурсе "Страж порядка"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие военной полиции Южно-Сахалинского гарнизона в рамках подготовки к конкурсу Армейских международных игр - 2022 "Страж порядка" провели тренировку по стрельбе из штатного оружия на полигоне "Успеновский", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.
При подготовке военные полицейские делают основной упор на практическую стрельбу. Военнослужащие поражают мишени из пистолета Макарова и автомата Калашникова в движении и с места по появляющимся и движущимся целям, со сменой огневых позиций, выбором положения прицеливания, на открытых площадках, а также из-за укрытий.
Всего конкурс АРМИ - 2022 "Страж порядка" включает несколько этапов: стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий. Наиболее интересным и сложным этапом подготовки к конкурсу станет командная гонка, где военнослужащие продемонстрируют свою выносливость и физическую силу на 15-километровой дистанции, оборудованной различными естественными и искусственными препятствиями, аналогичными на трассах "Гонки героев".
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