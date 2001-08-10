Южносахалинцам напоминают о правилах безопасности для детей в зимний период

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зачастую причиной травматизма юных жителей областного центра становятся зимние развлечения — санки, лыжи, коньки и тюбинг ("ватрушки"). Особенно это актуально в преддверии новогодних каникул, когда интерес к уличным активностям возрастает, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Опасность может таится не только на улице при традиционных зимних забавах. Особо отметим, что пиротехника в детских руках может привести не просто к травмам, но и гибели ребенка, а также к травмированию всех, кто находится рядом. Ни в коем случае нельзя доверять потенциально опасные предметы детям и оставлять их без присмотра.

Специалисты собрали в свод информацию о правилах безопасности и разместили в памятке для родителей на сайте администрации областного ценра (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/206?newsid=22605). Взрослым необходимо помнить, что именно они несут ответственность за здоровье ребенка.

Напоминаем единый телефон вызова экстренных служб — 112.