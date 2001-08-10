Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2021
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16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": лучший вид на Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы увидеть Южно-Сахалинск с высоты птичьего полёта, необязательно тратить много денег и заказывать вертолёт. Достаточно подняться на вершину или среднюю площадку горы Большевик. Подробнее расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: где лучший вид на Южно-Сахалинск? 

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Лучший вид на Южно-Сахалинск открывается с вершины "Горного воздуха". Подняться на гору Большевик можно по канатной дороге. Здесь ещё с японских времен действовала туристическая и горнолыжная база, которая претендовала на проведение зимней Олимпиады. В 70-х годах здесь тренировались уже советские олимпийцы. Сегодня гору обкатывают участники российской горнолыжной сборной. Сейчас "Горный воздух" – символ Сахалина. Зимой здесь работают больше 10 горнолыжных трасс различной сложности, а летом – это идеальное место для прогулок.

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