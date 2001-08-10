Сахалинский "Этнос" стал одной из лучших детских школ искусств России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В заключительном этапе конкурса "Лучшая детская школа искусств" 2021 года сражались 59 школ-участников со всей страны. ДШИ "Этнос" Южно-Сахалинска вышла в финал, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Уточним, учредителем общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» является Министерство культуры Российской Федерации. Конкурс проводится с 2014 года, и направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в Российской Федерации, выявление молодых дарований, поддержку детских школ искусств.
В I туре на рассмотрение конкурсной комиссии был представлен пакет документов и материалов. По итогам регионального этапа победителем в номинации «Лучшая городская школа искусств» в Сахалинской области стала МБУДО «ДШИ «Этнос».
В окружном этапе (II тур) по Дальневосточному федеральному округу приняли участие школы искусств – победители региональных этапов из Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалинской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия). Конкурсантам необходимо было презентовать проект, направленный на развитие системы художественного образования, выявление и поддержку молодых талантов, популяризацию культурного наследия России, решение важных социальных и культурно-просветительских задач в регионе, развитие профессиональных и творческих компетенций учащихся, повышение их мотивации к обучению.
Так, детской школой искусств «Этнос» был представлен творческий проект 2021 года «Отражение времени», посвященный 25-летию отделения корейского национального искусства. Школа стала победителем окружного этапа и вышла в финал конкурса, который состоялся в Москве. Всего на завершающий этап конкурса из 59 школ-участников второго тура вышли 8 городских школ - победители окружных этапов в каждом федеральном округе.
Как рассказали в ДШИ «Этнос», конкурсным испытанием финала стала презентация программы развития детской школы. Церемония награждения победителей и финалистов общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» состоялась на сцене Государственного академического Большого театра России. Диплом и памятную доску директору ДШИ «Этнос» Анне Вороховой вручил профессор и ректор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александр Соколов.
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