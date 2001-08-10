Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2021
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14:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": кто такие айны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Происхождение айнов окутано тайной. Учёные до сих пор не пришли к единому мнению, как появился этот народ. Известно, что они были искусными воинами, жили небольшими обособленными поселениями. Подробнее о загадочном народе расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: кто такие айны?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Айны - один из древнейших народов мира. Больше 10 тысяч лет назад они жили на территории современной Японии, Сахалина и Курильских островов. Айны создавали небольшие поселения, занимались охотой и рыбалкой, были искусными воинами. Считается, что древние японцы переняли у них часть военного искусства, благодаря чему появилась культура самураев. Долгое время японцы вытесняли айнов не север. С годами народ ассимилировался. Последние представители айнов на Сахалине скончались в конце 20-го века. 

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