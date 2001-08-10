"Ок, Сахалин": кто такие айны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Происхождение айнов окутано тайной. Учёные до сих пор не пришли к единому мнению, как появился этот народ. Известно, что они были искусными воинами, жили небольшими обособленными поселениями. Подробнее о загадочном народе расскажет наш "голосовой помощник".
Ок, Сахалин: кто такие айны?
Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.
Айны - один из древнейших народов мира. Больше 10 тысяч лет назад они жили на территории современной Японии, Сахалина и Курильских островов. Айны создавали небольшие поселения, занимались охотой и рыбалкой, были искусными воинами. Считается, что древние японцы переняли у них часть военного искусства, благодаря чему появилась культура самураев. Долгое время японцы вытесняли айнов не север. С годами народ ассимилировался. Последние представители айнов на Сахалине скончались в конце 20-го века.
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