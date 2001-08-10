Тихоокеанское
информационное агентство
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13:49, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Круг благотворителей" на Камчатке собрал 115 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатской краевой научной библиотеке им. Крашенинникова прошел "Круг благотворителей", организованный Камчатским краевым центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Цель мероприятия - сбор средств на три выбранных проекта, сообщает ТК "41 Регион".

1. Проект "Передвижная фотовыставка "Дыхание птицы Феникс" - сбор средств для создания передвижной фотовыставки с историями о выздоровлении женщин, перенесших онкозаболевание.

2. Проект "Детская секция рыбаков-любителей Камфишинг" - на покупку оборудования для развития семейного экологического хобби - рыболовной секции.

3. Проект "Интерактивный Арт-объект "Каюю" (Северный Олень)" - на покупку материалов и работы по изготовлению интерактивного арт-объекта "Каюю", спроектированного детьми.

Общая сумма сборов - 115 000 рублей.

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