В Южно-Сахалинске поздравили пенсионеров и ветеранов органов государственной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С профессиональным праздником ветеранов службы поздравили первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В ходе торжественного мероприятия градоначальник также отметил членов областного совета ветеранов и пенсионеров госбезопасности благодарственными письмами за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Также на мероприятии ветеранам были вручены памятные знаки губернатора "В честь 75-летия Сахалинской области", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаясь к собравшимся, глава областного центра выразил особую признательность и благодарность людям, которые многие годы передают свой профессиональный и жизненный опыт молодому поколению.

- Рад, что лично знаком со многими из вас. Своими делами вы приносите пользу людям и нашему городу. Благодарю Вас за активную общественную работу, вклад в патриотическое воспитание молодежи, взаимодействие с администрацией областной столицы. С праздником!

В свою очередь председатель Совета Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности Александр Иванча отметил серьезный вклад администрации города и поддержку организации на протяжении долгих лет.