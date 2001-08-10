400 семей на Итурупе получили доступ к высокоскоростному интернету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее местные жители обращались к губернатору Валерию Лимаренко с просьбой ускорить расширение оптоволоконных сетей на острове. Соответствующее предложение прозвучало в сентябре во время прямой линии главы региона с курильчанами. Сегодня доступ к широкополосному интернету получили более 200 домов в Курильске, а также селах Китовое и Рейдово, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Невозможно представить современную жизнь без высокоскоростного интернета, - отметил Валерий Лимаренко. - У курильчан должен быть доступ к Госуслугам, социальным сетям, мессенджерам, онлайн-кинотеатрам, стриминговым сервисам, электронным библиотекам и образовательным программам. Это очень важно для развития всего острова. Рад сообщить, что строительство оптоволоконных сетей в частном секторе Итурупа завершено. Поздравляю жителей.

Волоконно-оптический кабель ппротянуло ПАО "Ростелеком". Доступ к интернету получили в том числе жильцы частного сектора. Стоимость подключения составляет 600 рублей.

При софинансировании областного правительства обеспечена техническая возможность получения услуги широкополосного доступа для школьников Курильского городского округа. При этом большая часть домов и социальных объектов острова были подключены к Интернету в 2019 году.

Напомним, этим летом мобильный широкополосный доступ в Интернет появился в селе Первомайское Смирныховского района. Задачу совместными усилиями решили правительство Сахалинской области и ПАО «МТС». Власти профинансировали строительство 60-ти километров волоконно-оптической линии связи от Смирных до села Первомайское, а компания модернизировала действующую базовую станцию, что позволило организовать мобильный доступ в Интернет.

Кроме того, осенью областные власти совместно с ПАО "Мегафон" обеспечили сотовой связью и интернетом село Дубовое Южно-Курильского района.

Отметим, в регионе продолжает действовать проект «Информационная инфраструктура» национальной программы "Цифровая экономика РФ". В прошлом году высокоскоростной доступ в Интернет и качественную мобильную связь получили жители одиннадцати сел: Хоэ, Чеховское, Лесогорское, Ольшанка, Заречное, Черемшанка, Пионеры, Чистоводное, Пихтовое, Покровка и Красная Тымь. Социально-значимые объекты этих населенных пунктов - ФАПы, сельские клубы и библиотеки - были обеспечены технической возможностью подключения к широкополосному Интернету.

Сейчас сахалинское правительство работает над вопросом обеспечения доступности услуг связи внутри всех населенных пунктов, включая решение проблемы разрывов в зоне охвата услугами связи.