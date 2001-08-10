Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2021
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске изменилось расписание движения автобусов маршрута №22

В Южно-Сахалинске изменилось расписание движения автобусов маршрута №22

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" информирует жителей об изменении графика движения кольцевого маршрута №22, который проходит через СНТ, расположенные в районе ул. Лермонтова, ул. Памятной и  ул. Холмской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Время отправления от железнодорожного вокзала: 6:30, 7:35, 8:40, 12:20, 13:25,14:30, 17:20, 18:25, 19:20.

По всем вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по телефону диспетчерской 51-00-51.  

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