"Ок, Сахалин": первый прямой рейс из Москвы на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиаотрасль в Сахалинской области активно развивается. В уходящем году запустили несколько рейсов внутри региона. Перелёты до столицы осуществляются каждый день. О том, когда наладили прямое авиасообщение между островом и столицей, расскажет наш "голосовой помощник".

Ок, Сахалин: когда начали летать прямые рейсы из Москвы на Сахалин?

Проект А"Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

Первый беспосадочный перелет из Москвы в Южно-Сахалинск состоялся в 1987 году. Прибытие Ил-62 стало переломным для авиаотрасли и пассажиров. Раньше полет до столицы занимал 14-15 часов, самолет делал несколько остановок. Теперь время в пути составляло 8 часов. Сейчас прямые рейсы в Москву летают ежедневно. Летом - по 2-3 раза в день. Главный аэропорт области за год обслуживает около миллиона пассажиров. С вводом нового аэровокзала этот поток вырастет до пяти миллионов.