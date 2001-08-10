Районы Сахалина и Курил выбрали главные события 2021 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Районы Сахалинской области подвели итоги опросов за главные события 2021 года. Голосование муниципалитеты провели в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Что выбрали островитяне, рассказали ТИА "Острова" в Центре управления регионом.
Северо-Курильск
В самом отдаленном районе островного региона событием года выбрали начало работы спортивно-оздоровительного комплекса "Косатка". Его торжественно открыли год назад - и, судя по всему, северокурильчане весь 2021-й с удовольствием занимались там фитнесом и плавали в бассейне.
Курильск
На Итурупе определили топ-3 событий. Больше всего голосов набрала новая школа в селе Рейдово, открывшая свои двери в сентябре. Важными событиями, по мнению курильчан, стали прибытие теплохода "Адмирал Невельской" и сдача арендных домов в селе Китовом.
Южно-Курильск
Жители этого района ключевым событием года также назвали прибытие "Адмирала Невельского" и второго грузопассажирского судна "Павел Леонов". Также местные жители посчитали значимым для района асфальтирование дорог на Шикотане.
Оха
Северная столица Сахалина в этом году получила звание "Город трудовой доблести" - именно это событие охинцы назвали самым заметным. Также в этом списке – открытие памятника военным летчикам и ремонт дорог.
Александровск-Сахалинский
Лидером голосования в этом районе стало возобновившееся авиасообщение с областным центром. Первый технический рейс из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский и Зональное (Тымовское) авиакомпания "Тайга" выполнила в конце декабря 2020-го. В этом году полеты стали регулярными - с поправкой на погодные условия. Также тымовчане среди событий года выделили переселение из аварийного жилья и проведение спартакиады.
Тымовское
Большая часть опрошенных главным событием года назвала газификацию района. Первого абонента здесь подключили к местной газовой сети в августе. Им стал житель села Воскресеновка Сергей Танцов. Второе место в голосовании заняло благоустройство ярмарочной площади, на третьем – асфальтирование площадки АЗС "Роснефти".
Углегорск
Местные жители подсчитали событием года восстановление авиасообщения между Шахтерском и Хабаровском. Второе место участники голосования отдали запуску новой ЛЭП до села Бошняково.
Томари
Здесь людей больше всего порадовали новые многоквартирные дома, открывшаяся амбулатория в Ильинском и ремонт дворов.
Поронайск
Лидером голосования в этом районе стало открытие городского стадиона с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами. Современный спортобъект в Поронайске появился благодаря программе инициативного бюджетирования. Среди заметных событий в районе поронайцы также назвали чемпионат России по мас-рестлингу и ремонт городской поликлиники.
Смирных
Больше половины смирныховцев, принявших участие в опросе, отдали свои предпочтения переселению из аварийного жилфонда. На втором месте - строительство амбулатории в селе Первомайск, на третьем - покупка новогодних инсталляций и их установка на площади Смирных.
Макаров
Здесь на первом месте оказалось избрание мэра. Сергей Фертиков официально занял этот пост совсем недавно - в ноябре, до этого несколько месяцев руководил администрацией в статусе и.о. Еще одно важное событие, по мнению макаровчан, – поездки в бухту Тихую в рамках грантового проекта "Мир своими глазами". Проект позволил свозить более 200 человек к природным достопримечательностям. Экскурсии были организованы для жителей 60+, людей с ограниченными возможностями здоровья, «детей войны» из Макарова, сел Восточное, Новое, Поречье.
Долинск
Самым ярким событием жители Долинского района посчитали открытие историко-краеведческого музея, которое состоялось в сентябре. Общая площадь музея - 539 кв. метров. В нем разместились отделы палеонтологии, археологии, истории русско-японской войны, истории губернаторства Карафуто, военных действий 1945 года, советского периода и другие. Второе место в голосовании долинцы присудили дальневосточным соревнованиями по беговелогонкам.
Корсаков
В этом районе участники опроса больше всего голосов отдали за завершение первого этапа газификации, строительство жилья и благоустройство смотровой площадки на улице Парковой.
Анива
Анивчане назвали событиями года ремонт дороги Анива - Таранай и новый стадион. Спортобъект с футбольным полем и беговыми дорожками торжественно открыли в сентябре.
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