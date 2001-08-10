Тихоокеанское
информационное агентство
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16:09, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": образование Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2022 году Сахалинская область в её современных границах отпразднует 75-й день рождения. Раньше на островах было сразу два региона. Об истории образования области подробнее расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: когда образовалась Сахалинская область? 

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Датой образования Сахалинской области стало 2 января 1947 года. До этого в состав Хабаровского края входили Сахалинская и Южно-Сахалинская области. С этого дня они стали отдельным самостоятельным регионом. Сюда съезжались люди со всего Советского союза, переселенцам давали льготы. Создавались предприятия, открылись новые перспективы добычи нефти и газа. Спустя 75 лет Сахалинская область в ТОП-30 регионов по качеству жизни, а побывать на островах мечтают многие россияне.

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