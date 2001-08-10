Накануне очередного циклона губернатор Сахалинской области распорядился ускорить уборку снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании областного правительства губернатор подчеркнул, что необходимо оперативно привести в порядок улицы, дворы и общественные пространства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Последствия снегопадов и циклонов нужно убирать сразу, чтобы пешеходы и автомобилисты не испытывали неудобств. В субботу состоится традиционный объезд Южно-Сахалинска. Прошу жителей сообщить мне в социальных сетях, если их двор или улицу плохо почистили, – сказал Валерий Лимаренко.

Ранее глава региона заявил, что управляющие компании, которые ненадлежащим образом выполняют эту работу, накажут рублем. Специалисты, которые постоянно проводят мониторинг, в том числе по сообщениям жителей, будут проверять дворы с госжилинспекцией и принимать решения о штрафах.

В островном регионе действуют новые регламенты летнего и зимнего содержания дворов. Впервые для дворников закупили технику – роторы с автоматическими щетками, разбрасыватели противогололедных материалов. Если раньше уборка снега вручную занимала 6-9 часов, то теперь – меньше 3.

Повышенные стандарты применяются и при расчистке дорог. Разработаны требования по уборке тротуаров, автобусных карманов, прилотковых зон и мостов. По каждому виду работ определена очередность прохождения техники. Учитывается также работа, которая вручную выполняется там, где машина пройти не может. Маленькие погрузчики применяются на тротуарах. Роторы, самосвалы, грейдеры работают на проезжей части. Большие погрузчики эффективны на грунтовых дорогах. Комбинированные дорожные машины проводят противогололедную обработку.

Основной объем работ по расчистке дорог в Южно-Сахалинске выполняет завод имени Федотова. На предприятии 120 единиц снегоуборочной техники. 160 человек отвечают за чистоту города.

Тем временем на Сахалин надвигается очередной циклон, который уже во втоник накрое юг острова.

Напомним, рассказать о плохой уборке снега можно на официальных страницах Валерия Лимаренко в социальных сетях:

– Instagram (https://www.instagram.com/limarenko_official);

– Facebook (https://www.facebook.com/valery.limarenko);

– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);

– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).

Также обращения принимает Центр управления регионом:

– Instagram (https://www.instagram.com/tsur_65);

– Одноклассники (https://ok.ru/tsur65);

– ВКонтакте (https://vk.com/tsur65).