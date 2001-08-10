Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2021
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13:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Собственные новогодние ели украсят села и планировочные районы Южно-Сахалинска

Собственные новогодние ели украсят села и планировочные районы Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селах и планировочных районах Южно-Сахалинска продолжается монтаж новогодних елей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Собственные зеленые красавицы уже появились в планировочных районах Хомутово, Ново-Александровске и на территории Дальненского дома культуры. Деревья искусственные, высотой 8-12 метров.

По информации департамента городского хозяйства, сегодня, 20 декабря,  специалисты завода имени Федотова приступили к установке главных символов Нового года еще на двух площадках: 10-метровой искусственной ели в Луговом и живой 8-метровой в Ключах. В течение недели живые ели также появятся в Новой Деревне, Березняках, Старорусском, Синегорске, Санаторном.

Напомним, в областном центре главный атрибут зимнего праздника - 22-метровая новогодняя ель - установлен на площади Ленина. Также продолжается оформление прилегающей территории с установкой малых архитектурных форм и иллюминацией. В ближайшее время здесь планируется приступить к вырезке ледяных скульптур для зимнего городка. На место уже привезли весь необходимый лед.

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