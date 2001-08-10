В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 21 декабря холодное водоснабжение будет временно ограничено в ряде жилых домов Южно-Сахалинска, а также в частном секторе на юге города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с 14.00 до 18.00 воды не будет по адресам:

- ул. Загородная, 2;

- ул. Льва Толстого, 3, 5;

- пер. Ангарский, 4, 6;

- ул. Сахалинская, 147, 98-108, 106а, 108а;

- ул. Северная, 44;

- ул. Южно-Сахалинская, 6-10, 11-27, 17а;

- в частном секторе района "Владимировка" (от ул. Железнодорожной до ул. Некрасова).

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации "Новости".