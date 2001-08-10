Вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг пообещал осветить Березняки за пять лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Березняках под председательством вице-мэра Южно-Сахалинска Александра Гринберга состоялся выездной прием граждан, где были рассмотрены актуальные вопросы развития населенного пункта.
В мероприятии также принимали участие руководители профильных структурных подразделений, в частности департаментов городского хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства, землепользования, образования и др.
Так, жители Березняков поднимали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, строительства дорог, освещения улиц, расчистки от снега и прочее.
Большая часть обращений сельчан была отработана на месте - специалисты дали подробные разъяснения по каждой отдельной ситуации, по некоторым из них выданы поручения выехать на места для оперативного принятия мер и отчитаться о проделанной работе.
- Вопросов от постоянно проживающих здесь людей и тех, кто только осваивает территории динамично развивающегося района новой застройки, прозвучало много. Они разные, но все, безусловно, важны. Сегодня большинство из них удалось решить прямо на месте, но что-то требует более длительного времени. Так, например, жители поднимали вопрос строительства детского сада. Муниципалитет планирует в ближайшие годы возвести такой объект на 240 мест — сейчас прорабатывается вопрос финансирования. Вопрос, касающийся освещения, также в работе — в рамках муниципальной программы в 2022 году освещение проведут на пяти улицах, в течение 5 лет в Березняках планируют охватить 13 улиц, - рассказал начальник отдела по управлению селом Березняки Вячеслав Рукосуев.
Напомним, выездные приемы проходят в формате диалога и продолжаются до последнего обращения. Все вопросы, озвученные в ходе встречи, зафиксированы в протоколе. Каждый будет детально проработан, после чего данную информацию представят обратившимся.
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