Вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг пообещал осветить Березняки за пять лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Березняках под председательством вице-мэра Южно-Сахалинска Александра Гринберга состоялся выездной прием граждан, где были рассмотрены актуальные вопросы развития населенного пункта.

В мероприятии также принимали участие руководители профильных структурных подразделений, в частности департаментов городского хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства, землепользования, образования и др.

Так, жители Березняков поднимали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, строительства дорог, освещения улиц, расчистки от снега и прочее.

Большая часть обращений сельчан была отработана на месте - специалисты дали подробные разъяснения по каждой отдельной ситуации, по некоторым из них выданы поручения выехать на места для оперативного принятия мер и отчитаться о проделанной работе.

- Вопросов от постоянно проживающих здесь людей и тех, кто только осваивает территории динамично развивающегося района новой застройки, прозвучало много. Они разные, но все, безусловно, важны. Сегодня большинство из них удалось решить прямо на месте, но что-то требует более длительного времени. Так, например, жители поднимали вопрос строительства детского сада. Муниципалитет планирует в ближайшие годы возвести такой объект на 240 мест — сейчас прорабатывается вопрос финансирования. Вопрос, касающийся освещения, также в работе — в рамках муниципальной программы в 2022 году освещение проведут на пяти улицах, в течение 5 лет в Березняках планируют охватить 13 улиц, - рассказал начальник отдела по управлению селом Березняки Вячеслав Рукосуев.

Напомним, выездные приемы проходят в формате диалога и продолжаются до последнего обращения. Все вопросы, озвученные в ходе встречи, зафиксированы в протоколе. Каждый будет детально проработан, после чего данную информацию представят обратившимся.