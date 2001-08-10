Сахалинские энергетики рассказали, кого отключат от света за долги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Филиал ПАО "ДЭК "Сахалинэнергосбыт" напоминает, встречать новый год лучше без долгов, в том числе без долгов за потребленную электроэнергию. Оплатить счета-квитанции необходимо до 25 декабря, рассказали ТИА "Острова" в компании.
В настоящее время "Сахалинэнергосбыт" ограничивает подачу электроэнергии частным клиентам, имеющим задолженность, превышающую два размера платы, исчисленных исходя из нормативов потребления. О предстоящих мерах граждане были уведомлены в установленном законодательством порядке.
Наиболее обширный список адресов, где специалисты "Сахалинэнергосбыта" планируют ввести ограничения, - г. Южно-Сахалинск.
В ближайшее время ограничение энергоснабжения пройдет по адресам:
- ул. Ленина, 164-323, 491-493, 563;
- ул. Милицейская, 7-76;
- ул. Бумажная, 24А-24В;
- ул. Крайняя, 33-36;
- ул. Долинская, 22-45;
- ул. Сахалинская, 29-55, 61-197;
- ул. Вокзальная, 5-9;
- пр. Коммунистический, 84;
- ул. Пограничная, 61а-65;
- ул. Крюкова, 35;
- ул. Железнодорожная, 77-79;
- ул. Матросова, 20-59;
- ул. Байкальская, 1-30;
- ул. Дружбы, 93-101;
- ул. Комсомольская, 29-111;
- ул. Детская, 6-18А;
- ул. Карьерная, 25-37;
- ул. Горная, 8-11;
- ул. Им Космонавта Поповича, 40-98;
- ул. Есенина, 1-11.
Возобновление энергоснабжения в прежнем объеме после отключений возможно только после полного погашения долга, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию. Самовольное подключение влечет административную ответственность в виде штрафа.
Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт", выполняющий по агентскому договору функции сбыта электроэнергии в зоне деятельности ПАО "Сахалинэнерго", напоминает о необходимости оплачивать счета до 25-го числа каждого месяца и предупреждает о последствиях неплатежей. Помимо ограничений в энергоснабжении в отношении должников ведется судебно-исковая работа. С потребителями, не исполнившими решения суда о погашении задолженности, начинают работать судебные приставы.
Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности можно в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 или Личном кабинете на сайте компании.
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