Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2021
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В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
10:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские энергетики рассказали, кого отключат от света за долги

Сахалинские энергетики рассказали, кого отключат от света за долги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Филиал ПАО "ДЭК "Сахалинэнергосбыт" напоминает, встречать новый год лучше без долгов, в том числе без долгов за потребленную электроэнергию. Оплатить счета-квитанции необходимо до 25 декабря, рассказали ТИА "Острова" в компании.

В настоящее время "Сахалинэнергосбыт" ограничивает подачу электроэнергии частным клиентам, имеющим задолженность, превышающую два размера платы, исчисленных исходя из нормативов потребления. О предстоящих мерах граждане были уведомлены в установленном законодательством порядке.

Наиболее обширный список адресов, где специалисты "Сахалинэнергосбыта" планируют ввести ограничения, - г. Южно-Сахалинск.

В ближайшее время ограничение энергоснабжения пройдет по адресам:

- ул. Ленина, 164-323, 491-493, 563;

- ул. Милицейская, 7-76;

- ул. Бумажная, 24А-24В;

- ул. Крайняя, 33-36;

- ул. Долинская, 22-45;

- ул. Сахалинская, 29-55, 61-197;

- ул. Вокзальная, 5-9;

- пр. Коммунистический, 84;

- ул. Пограничная, 61а-65;

- ул. Крюкова, 35;

- ул. Железнодорожная, 77-79;

- ул. Матросова, 20-59;

- ул. Байкальская, 1-30;

- ул. Дружбы, 93-101;

- ул. Комсомольская, 29-111;

- ул. Детская, 6-18А;

- ул. Карьерная, 25-37;

- ул. Горная, 8-11;

- ул. Им Космонавта Поповича, 40-98;

- ул. Есенина, 1-11.

Возобновление энергоснабжения в прежнем объеме после отключений возможно только после полного погашения долга, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию. Самовольное подключение влечет административную ответственность в виде штрафа.

Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт", выполняющий по агентскому договору функции сбыта электроэнергии в зоне деятельности ПАО "Сахалинэнерго", напоминает о необходимости оплачивать счета до 25-го числа каждого месяца и предупреждает о последствиях неплатежей. Помимо ограничений в энергоснабжении в отношении должников ведется судебно-исковая работа. С потребителями, не исполнившими решения суда о погашении задолженности, начинают работать судебные приставы.

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности можно в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 или Личном кабинете на сайте компании.

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