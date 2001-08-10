Сахалинские энергетики рассказали, кого отключат от света за долги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Филиал ПАО "ДЭК "Сахалинэнергосбыт" напоминает, встречать новый год лучше без долгов, в том числе без долгов за потребленную электроэнергию. Оплатить счета-квитанции необходимо до 25 декабря, рассказали ТИА "Острова" в компании.

В настоящее время "Сахалинэнергосбыт" ограничивает подачу электроэнергии частным клиентам, имеющим задолженность, превышающую два размера платы, исчисленных исходя из нормативов потребления. О предстоящих мерах граждане были уведомлены в установленном законодательством порядке.

Наиболее обширный список адресов, где специалисты "Сахалинэнергосбыта" планируют ввести ограничения, - г. Южно-Сахалинск.

В ближайшее время ограничение энергоснабжения пройдет по адресам:

- ул. Ленина, 164-323, 491-493, 563;

- ул. Милицейская, 7-76;

- ул. Бумажная, 24А-24В;

- ул. Крайняя, 33-36;

- ул. Долинская, 22-45;

- ул. Сахалинская, 29-55, 61-197;

- ул. Вокзальная, 5-9;

- пр. Коммунистический, 84;

- ул. Пограничная, 61а-65;

- ул. Крюкова, 35;

- ул. Железнодорожная, 77-79;

- ул. Матросова, 20-59;

- ул. Байкальская, 1-30;

- ул. Дружбы, 93-101;

- ул. Комсомольская, 29-111;

- ул. Детская, 6-18А;

- ул. Карьерная, 25-37;

- ул. Горная, 8-11;

- ул. Им Космонавта Поповича, 40-98;

- ул. Есенина, 1-11.

Возобновление энергоснабжения в прежнем объеме после отключений возможно только после полного погашения долга, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию. Самовольное подключение влечет административную ответственность в виде штрафа.

Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт", выполняющий по агентскому договору функции сбыта электроэнергии в зоне деятельности ПАО "Сахалинэнерго", напоминает о необходимости оплачивать счета до 25-го числа каждого месяца и предупреждает о последствиях неплатежей. Помимо ограничений в энергоснабжении в отношении должников ведется судебно-исковая работа. С потребителями, не исполнившими решения суда о погашении задолженности, начинают работать судебные приставы.

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности можно в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 или Личном кабинете на сайте компании.