На Сахалине появилось авиасообщение со Смирныховским и Поронайским районами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Состоялся первый технический рейс из областного центра в Леонидово и Смирных. Эти посадочные площадки наряду с другими были восстановлены по поручению губернатора Сахалинской области, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли быстро и с комфортом добираться до Южно-Сахалинска и возвращаться домой.

- Мы ведем системную работу по повышению транспортной доступности районов области. Уже совсем скоро жители Поронайского и Смирныховского городских округов смогут воспользоваться регулярными авиарейсами до Южно-Сахалинска. Это расширяет возможности для развития бизнеса и внутреннего туризма, делает доступнее учреждения медицины, образования и культуры, - сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Полеты на местных авиалиниях воздушными судами пассажировместимостью до 19 человек выполняет АО «Авиационная компания «Авиашельф». Чтобы обеспечить доступность тарифов для жителей, правительство Сахалинской области субсидирует авиаперевозки из регионального бюджета. За счет этого стоимость билетов сравнительно невысокая – от 1,6 до 2,3 тысячи рублей.

- Такой же подход будет применяться и при организации новых маршрутов. Техническим рейсом до Смирных и Леонидово были уточнены особенности захода на посадку самолетов. Подтверждена готовность к приёму регулярных рейсов на воздушных судах малой вместимости, которые прекрасно зарекомендовали себя на местных маршрутах Сахалинской области, – отметил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко.

Продажа авиабилетов по маршрутам Южно-Сахалинск – Леонидово и Южно-Сахалинск – Смирных начнётся 20 декабря.

Для удобства пассажиров, до монтажа специальных служебно-пассажирских модулей, регистрация и досмотр будут осуществляться в Поронайске на железнодорожной станции по адресу: г. Поронайск, ул. Ленина, д. 19 а, а в Смирных в здании по адресу ул. Центральная, д. 24. После регистрации и прохождения предполетного досмотра убывающие пассажиры будут доставляться автобусами до борта воздушного судна, а прилетевшие – от самолета к вышеуказанным зданиям.

Напомним, развитие местных авиаперевозок началось на Сахалине в прошлом году. По поручению Валерия Лимаренко в Александровске-Сахалинском восстановили посадочную площадку и начали выполнять рейсы в Южно-Сахалинск с техническими посадками в Шахтерске и Зональном. С августа этого года рейсы в областной центр осуществляются напрямую.

Первый год выполнения полетов на посадочные площадки показал востребованность авиаперевозок у жителей области. По состоянию на 19 декабря по 4 действующим маршрутам из Шахтерска, Александровска-Сахалинского, Зонального в Южно-Сахалинск, а также из Зонального в Ноглики было перевезено более 12,5 тысячи пассажиров.