Тихоокеанское
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19 Декабря 2021
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19:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": первый вуз на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самым крупным вузом Сахалинской области является Сахалинский государственный университет. Он прошёл большой пусть становления. О нём подробнее расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: когда на Сахалине появился первый вуз?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Летом 1949 года на Сахалине открыли первый учительский институт. В нем было 2 отделения: физико-математическое и русского языка и литературы. В 54 году вуз стал Южно-Сахалинским государственным педагогическим институтом. Появлялись новые специализации. В 98 году образовался Сахалинский государственный университет. Сегодня вуз включает 5 институтов, 2 колледжа и филиалы в Охе и Александровске-Сахалинском. В СахГУ преподают ведущие ученые страны, а студенты могут получить сразу два диплома.

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