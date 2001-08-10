Тихоокеанское
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19 Декабря 2021
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18:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ок, Сахалин: Клоковский водопад

Ок, Сахалин: Клоковский водопад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Путь Клоковскому водопаду – один из самых простых туристических маршрутов на Сахалине. Как добраться до достопримечательности, и чем особенный водопад, расскажет наш "голосовой помощник".  

Ок, Сахалин: где находится Клоковский водопад?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Клоковский водопад расположен на мысе Клокова. Высота - 48 метров. Является одним из самых высоких на Сахалине. Добраться до него просто - по трассе Южно-Сахалинск - Оха, 193-й километр, Макаровский район. Идти от парковки меньше 500 метров. Дорога в гору крутая, но комфортная, есть лавочки и беседки. Гул водопада слышен издалека. Самым зрелищным временем считается конец весны - начало лета, когда с гор несутся талые воды.

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